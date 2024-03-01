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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı İBB Spor'u Konuk Ediyor

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Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 14. hafta karşılaşmasında İBB Spor'u konuk edecek. Maç, Atatürk Kapalı Salonu'nda saat 18.00'da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Türkiye Basketbol 2. Ligi 14. hafta karşılaşmasında İBBAyos Spor'u konuk edecek. Bugün Atatürk Kapalı Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak.

Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 14. Hafta karşılaşmasında İBB Spor'u konuk edecek. Bugün Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak. Ligin ikinci yarısına hızlı ve etkili başlayan Büyükşehir ekibi, çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ile namağlup devam etti. Galibiyet serisiyle mutlak şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Büyükşehir maçı kazandığı takdirde son 16 turuna adını yazdıracak. Büyükşehirden yapılan açıklamada, "Sakarya'mızın dev adamları Büyükşehir'imiz evinde İBB Spor'u konuk ediyor. Başarılı bir grafik çizerek üst lige çıkma hedefiyle ter döken dev adamlarımız tüm basketbol severleri Atatürk Kapalı Spor Salonu'na desteğe bekliyor. Hep birlikte tribüne!" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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