Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Adana Sertaşspor ile Karşılaşacak

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nin dördüncü haftasında Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Adana Sertaşspor'a konuk oluyor. 8 Kasım Cumartesi günü Adana Menderes Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'da başlayacak. Sezona hızlı başlayan Büyükşehir'in dev adamları oynadığı 3 mücadeleden de galip ayrılarak ligin zirvesine tırmanmıştı. Adana'da oynanacak zorlu mücadele yeşil-siyahlıların hedefi, parkeden galip ayrılıp zirvedeki yerini korumak olacak. - SAKARYA