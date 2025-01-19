Sakarya Büyükşehir Basketbol Gemlik'e Konuk Oluyor
Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 12. Haftanın kapanış karşılaşmasında Gemlik'e konuk olacak. Maç, 20 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'de Gemlik Spor Salonu'nda gerçekleşecek.
Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 12. Haftanın kapanış mücadelesinde Gemlik'e konuk olacak.
Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 12. Hafta karşılaşmasında Gemlik'e konuk olacak. 20 Ocak Pazartesi günü Gemlik Spor Salonu'nda oynanacak haftanın kapanış karşılaşması saat 18.00'da başlayacak. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor