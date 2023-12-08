Sakarya Büyükşehir, Ayos Spor karşısında galibiyet arıyor
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir, 5. haftada Ayos Spor'un konuğu olacak. Büyükşehir, galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Sakarya Büyükşehir ligin 5'nci haftasında Ayos Sporun konuğu olacak.
Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 5. hafta karşılaşmasında Antalya'da Ayos Spor takımının konuğu olacak. 9 Aralık Cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 15.30'da başlayacak. Ligde oynadığı 4 hafta sonunda 3 galibiyeti bulunan Büyükşehir, Ayos Spor karşısında galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. - SAKARYA