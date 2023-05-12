Sakarya, bisiklette 2 dünya ve 1 Avrupa kupasına ev sahipliği yapacak

Sakarya'da bu sezon, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, BMX Süper Kross Dünya Kupası ile UEC BMX Avrupa Kupası ile 3 uluslararası bisiklet yarışı düzenlenecek.

Sakarya'da bu sezon, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, BMX Süper Kross Dünya Kupası ile UEC BMX Avrupa Kupası ile 3 uluslararası bisiklet yarışı düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya 2 dünya kupası ve 1 Avrupa kupası organizasyonunun ev sahipliğini üstlenecek. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek yarışlar kapsamında çeşitli etkinlikler, bisiklet festivalleri, çekilişler ve çocuk oyunları düzenlenecek.

İlk olarak Tour Of Sakarya Yol Bisiklet Yarışması ile start alacak yarışlar, 17-20 Mayıs'ta 4 etapta gerçekleştirilecek. MTB CUP yarışları 17 Mayıs'ta, MTB Night Cup yarışları ise 19 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışlar, 21 Mayıs'ta UCI MTB Eliminator Dünya Kupasıyla devam edecek. Ardından 3-4 Haziran'da UCI BMX Süper Kross Dünya Kupası yarışları gerçekleştirilecek. UEC BMX Avrupa Kupası ise 10-11 Haziran'da organize edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Dünya bisiklet şehri" olarak bu yıl da kentte pek çok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüm sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Ülkemizden ve dünyadan pek çok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensubunu ağırlayacağımız Dünya Bisiklet Şehri Sakarya'mızda, 17 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde Bisiklet Festivalimizi gerçekleştireceğiz." ???????