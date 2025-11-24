Sakarya, 2026 MTB Eliminator Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından açıklanan 2026 MTB Eliminator Dünya Kupası takviminde Sakarya bir kez daha yer aldı. 14 Haziran 2026'da dünyanın en iyi pedalları yeniden Sakarya'da parkura çıkacak.

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından her yıl düzenlenen MTB Eliminator Dünya Kupası yarışlarının 2026 takvimi duyuruldu. Takvimde Tacikistan'ın Duşanbe, Polonya'nın Gdynia, Almanya'nın Aalen ve Brezilya'nın Sao Paulo şehirleri yer alırken, organizasyonun ikinci ayağına bir kez daha Sakarya ev sahipliği yapacağı açıklandı. 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası yarışları için Sakarya'nın tercih edilmesinde, şehrin Avrupa'nın en modern bisiklet tesislerinden birine sahip olması (Ayçiçeği Bisiklet Vadisi) ve uzun yıllardır uluslararası organizasyonları başarıyla düzenlemesi önemli rol oynadı. - SAKARYA