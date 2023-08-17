Sakarya 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

Sakarya, 18-20 Ağustos'ta düzenlenecek olan 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye Judo Federasyonu ve Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek olan turnuvaya, minik sporcuların yoğun katılımı bekleniyor. Turnuva, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenmektedir ve süper minikler, minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde gerçekleştirilecektir. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecektir.