Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Adanaspor'dan ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Adanaspor'dan ayrıldı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Spor
 - Güncelleme:
Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Adanaspor'dan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, sözleşme süresinin dolduğunu ve görevini bıraktığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, sözleşme süresinin dolduğunu ve görevini bıraktığını duyurdu.

Karafırtınalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılı ekim ayında yapılan anlaşmanın sona erdiğini belirtti.

Adanaspor'un tarihinde 8 ay gibi kısa bir süre de olsa yer almanın gururunu yaşadığını kaydeden Karafırtınalar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, farklı duyguları birlikte yaşadığımız tüm Adanaspor paydaşlarına, başkanımız Bayram Akgül ve yönetim kurulumuza, futbolcularımıza, tüm birimlerdeki çalışma arkadaşlarımıza, kalbi Adanaspor için atan taraftarlarımıza sonsuz teşekkür eder, gelecekte Adanaspor'a başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title