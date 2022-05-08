- Sait Karafırtınalar: "1 puan aldık, hiç yoktan iyidir"

İSTANBUL - Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 1-1 berabere biten İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "1 puan iyidir. Kalan 2 haftada bir hafta BAY geçeceğiz, camia olarak Kocaeli maçına yoğunlaşacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Adanaspor, İstanbulspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamada bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "İstanbulspor maçının zor maç olacağını biliyorduk. Ligin iyi top oynayan takımlarından bir tanesi, özellikle iç sahada topa sahip oluyorlar. Bugün geri düştük, geri düştüğümüz zaman bütün riskleri aldık. Neticesinde golü bulduk ama ikinci golde de fırsatlar geldi. Bir de maçın stresi çok yüksek olduğu için oyuncularım sorumluluk almaktan kaçtılar. Aldıkları pozisyonları da değerlendiremedik, neticesinde 1 puan aldık. Hiç yoktan iyidir. Önümüzdeki haftayı BAY geçiyoruz ama ondan sonra Kocaeli. İnşallah orada kazanan takım biz oluruz ve ligde kalırız. Bundan sonra rakiplerimize bakmayacağız, bütün konsantremizi Kocaeli maçına yoğunlaşıp, inşallah alnımızın akıyla işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.