Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şahinbey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ' Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi' açılışına katıldı.

Programa Bakan Bak'ın yanı sıra; Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, milletvekilleri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve çok sayıda sporcu katıldı. Katılımcılar program öncesinde tesisi gezerek, geleneksel atlı sporlar ile gerçekleştirilen gösterileri izledi. Ayrıca, güreş müsabakasının gerçekleştirildiği törende, okçuluk sporları ile ilgilenen sporcular gösteri yaptı.

"GENÇLER SPOR İLE KÖTÜ ALIŞKANLIKALRDAN UZAK DURACAK'

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kültürel köklerimizden asla ayrılmamak gerektiğini belirterek, geçmişte genlerimize uygun bir spor yapısı oluşturulduğunu söyledi. Bu tesislerin aktif olarak kullanılması gerektiğini ve gençlerin kültürü öğrenirken, aynı zamanda da kötü alışkanlıklardan uzak duyacağını kaydetti.

Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geleneksel sporların gelişmesi ve yayılması için önemli katkılar veriyoruz. Kültürel köklerimizden asla ayrılmamamız lazım. Genlerimize uygun bir spor yapısı oluşturulmuş. Bu tesislerin en önemli özelliği aktif olarak kullanılması olmalıdır. Çocuklarımıza bu kültürümüzü öğretmeliyiz. Bu toplusal değerlerimiz açısından çok önemli. Bakanlık olarak okullarda yapmış olduğumuz taramalarda her çocuğun hangi spor alanına ilgi duyduğunu belirlemek istiyoruz. Yaklaşık 6 milyon üzerinde çocuğumuzu taramadan geçirdik. Çocuklarımıza yüzme öğretiyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın kapsamında sene sonuna kadar 10 milyon çocuğumuza yüzme öğretmiş olacağız. Gençlerimizi tehdit eden başta bağımlılık türlerinden uyuşturucu, alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için herkesi spora davet ediyoruz. Gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz. Bakanlık olarak 476 gençlik merkezimiz, 15 bin spor merkezimiz aktif olarak hizmet veriyor. Bu ne demek. Türkiye spor alanında çok büyük adımlar atıyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte Türkiye organize edecek. A Milli Futbol Takımımız gurubunu lider olarak tamamlayıp Almanya'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldular. Dünya kupasında şampiyon oldular. Her kategoride başarılar geliyor" dedi.

BİLAL ERDOĞAN: GELENEKSEL SPORLARLA ÖNEM VERMELİYİZ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporlara önem verilmesi gerektiğini kaydederek, 2019 yılında kurulan Geleneksel Okçuluk Federasyonu'nun kısa zamanda çok güzel gelişme gösterdiğini belirtti. Bugün 16 binin üzerinde lisanslı sporcu, 500'ün üzerinde spor kulübünde branş olduğunu kaydeden Erdoğan, okçulukta bir dünya federasyonunun kurulmasında Türkiye'nin öncülük ettiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Biz her alanda olduğu gibi sporda da ilerlemek istiyoruz. Burada atlı okçuluk, cirit gibi atlı sporlarımızın yanında olimpik atlarda da stantların olduğunu görüyoruz. Okçuluk eğitimlerinin, geleneksel güreşler için de uygun ortamlar olduğunu görüyoruz. Kültürel zenginliğine de şehrin büyük katkı sağlayacak bir tesis. Biz geleneksel sporların yaygınlaştırılmasını güçlendirilmesini bir kültür olarak görüyoruz. Sporların da birer hikayesi var. Biz gençlerimizin her türlü sporu yapmasını istiyoruz. Geleneksel sporlarımızın da güçlü olmasını istiyoruz. Gençlerimiz bizlere ait kültürü hikayeleri de öğrenerek yetişsinler. Okçulukta 10 yılı aşkındır yaptığımız çalışmalar bugün bize olimpik müsabakalarda da büyük gururlar yaşattı. Mete Gazoz'u biliyorsunuz. 2019 yılında kurulan Geleneksel Okçuluk Federasyonumuz kısa zamanda çok güzel gelişme gösterdi. Bugün 16 binin üzerinde lisanslı sporcu 500'ün üzerinde spor kulübünde branş. En hızlı büyüyen federasyonlarımız arasında. Okçulukta bir dünya federasyonunun kurulmasında Türkiye öncülük ediyor."

Program kurdele kesiminin ardından sona erdi.