Şahinbey Belediyesi, öğrencilere bisiklet hediye etme kampanyasını 4 teşekküre indirdi. Başarılı öğrencilere bisiklet hediye eden belediye, 104 bin bisikleti sırayla dağıtmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi'nden 104 bin bisiklet

Şahinbey'de 4 teşekkür belgesine, 1 bisiklet

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından öğrencilere 6 takdir ile başlayan bisiklet hediye etme kampanyası 4 teşekküre indi. Başarıyı ödüllendiren Şahinbey Belediyesi 104 bin öğrenciye bisiklet dağıtımını tüm hızıyla sürdürüyor.

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye etme geleneğini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 6 takdirle başlattığı kampanyayı 4 teşekküre kadar indirdi. Takdir alan öğrencileri bisiklet sahibi yapan Başkan Tahmazoğlu teşekkür belgesi olan öğrencilere de müjde vererek 5 teşekkürden 4 teşekküre düşürerek öğrencilere bisiklet hediye edeceklerini ifade etti.

104 bin bisiklet hediye edilecek

Öğrencilere bisiklet hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gençlerin ve çocukların hayallerini süsleyen bisikletleri onlara hediye etmeye devam ediyoruz. 6 takdir ile başladığımız bisiklet hediye etme kampanyamızı 4 teşekküre indirdik. Şahinbey Belediyesi olarak 104 bin bisiklet aldık ve bu bisikletlerimizi sırayla hediye ediyoruz. Önce 6 takdir alan öğrencilerimize bisiklet verdik, sonra bunu 5'e düşürdük, sonra 4 takdire düşürdük, sonra 3, 2 takdire ve 5 teşekküre düşürdük. Şimdi ise 4 teşekkürü olan her öğrencimize bisikletlerini hediye ediyoruz. Bisikletleriniz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.