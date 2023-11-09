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Şahinbey Belediyesi Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Ampute Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonluk için ikinci kez kupayı kazanmaya çalışacaklar.