Ampute Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, İspanya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında İrlanda'nın Bohemians takımını 7-1 yenerek büyük bir başarı elde etti.

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi başladı

Ampute Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, İspanya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında İrlanda'nın Bohemians takımını 7-1 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Estepona'da gerçekleştirilen 2023 Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım mücadele ediyor.

Organizasyonda Şahinbey Belediyesi, B Grubu'nda ilk maçında Bohemians'ı 7-1 mağlup etti.

Organizasyonda B Grubu'nda Şahinbey Belediyesi, Bohemians, Portsmouth ve Paris takımları yer alırken, A Grubu'nda ise Flamencos, Dila Gori, Sporting Amp ve Wisla Krakow bulunuyor.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Şampiyon, 12 Kasım Pazar günü oynanacak final maçının ardından belli olacak.