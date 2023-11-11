Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
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Ampute Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, İspanya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Sporting AMP takımını 3-0 yenerek finale yükseldi. Şahinbey Belediyesi, yarın TSİ 21.00'de Wisla Krakow ekibiyle final maçına çıkacak.
Ampute Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, İspanya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Sporting AMP takımını 3-0 yenerek finale yükseldi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şahinbey Belediyesi, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında İrlanda'nın Bohemians takımını 7-1, ikinci maçında Paris FC'yi 11-0, üçüncü maçında da Portsmouth takımını 5-0 yendi. Şahinbey Belediyesi, 3'te 3 yaparak B Grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.
Şahinbey Belediyesi, yarı finalde Sporting AMP takımını 3-0 yenerek finale yükseldi.
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyesi, yarın TSİ 21.00'de Wisla Krakow ekibiyle final maçına çıkacak.