Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Ampute Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, İspanya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Sporting AMP takımını 3-0 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şahinbey Belediyesi, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında İrlanda'nın Bohemians takımını 7-1, ikinci maçında Paris FC'yi 11-0, üçüncü maçında da Portsmouth takımını 5-0 yendi. Şahinbey Belediyesi, 3'te 3 yaparak B Grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Şahinbey Belediyesi, yarı finalde Sporting AMP takımını 3-0 yenerek finale yükseldi.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyesi, yarın TSİ 21.00'de Wisla Krakow ekibiyle final maçına çıkacak.