Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Kulübü Süper Lig Şampiyonu

Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonu, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oldu. Sezonu 70 puanla tamamlayan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 129 gol atıp 13 gol yedi.

Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonu, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ikinci devre ikinci etap müsabakaları, 20-25 Mayıs tarihlerinde Antalya Zeytinköy Ampute Futbol Sahası'nda oynandı.

Ligde Bağcılar Ampute Spor Kulübü ile Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü arasında yapılması gereken son müsabaka, Bağcılar Ampute Spor Kulübü'nün kalecisi olmadığı için 3-0 Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü lehine tescil edildi.

Sezonu 70 puan tamamlayan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyonluğa ulaştı. Gaziantep temsilcisi, sezon boyunca 129 gol atıp kalesinde sadece 13 gol gördü.

Fatih Karakuş yönetimindeki Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne kupa ve madalyalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Çakıcı ve Murat Kemal Yüksel takdim etti.

Kupa töreninin ardından konuşan Fatih Karakuş, "Güzel ve yorucu bir sezon oldu. Takım halinde sahada olduğumuz her an şampiyonluk için mücadele ettik. Bu mantalite ile savaştık ve karşılığını aldık. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Yorucu bir sezondu ama sonu güzel oldu." ifadelerini kullandı.