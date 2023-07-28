Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Yalçın Gençler Milli Takım seçmesinde şampiyon oldu

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Yalçın Gençler Milli Takım seçmesinde şampiyon olarak Şahinbey'in gururu oldu.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Yalçın 22 Temmuz 2023 tarihinde Bursa'da yapılan Gençler Milli Takım seçmelerinde +78 kilo da şampiyon olarak 24-26 Ağustos tarihlerinde Estonya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Sporcumuzla gurur duyuyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Rüzgar Yalçın'ın Gençler Milli Takım'ında ortaya koyduğu başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak özellikle salon sporlarına ve amatör sporlara büyük önem veriyoruz. Kulübümüzdeki sporcularımızın kendilerine verilen imkanların karşılığını başarı ile vermesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Rüzgar Yalçın, 17-22 Haziran 2023 tarihlerinde Karaman'da 75 ilden 963 kulüp ve 3.105 sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda +78 kiloda Türkiye ikinci olarak bizleri mutlu etmişti. Rüzgar daha sonra 22 Temmuz 2023 tarihinde Bursa'da yapılan Gençler Milli Takım seçmelerinde +78 kilo şampiyon olarak bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP