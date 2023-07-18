Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Milli Takıma Davet Edildi

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü salon sporlarına vermiş olduğu desteğin karşılığını elde edilen başarılarla alıyor.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Melek Polat, Yağmur Yavuz ve Antrenör Barış Solkol, 28-30 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'na katılmak için Milli Takıma davet edildi.

"Sporu destekliyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, spora önemli yatırımlar yapıldığını belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak salon sporları ve amatör branşlara önemli yatırımlar yapıyoruz. Gençlerimizin ve vatandaşlarımıza spor yapabilmeleri için destek olup tesisler kazandırıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız ve Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü fahri Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleri ile her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Bu anlamda da sporcularımız turnuvalarda başarılar elde ederek bizleri gururlandırıyorlar. 28-30 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'na Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Melek Polat, Yağmur Yavuz ve Antrenörümüz Barış Solkol Milli takıma davet edildi. Hem sporcularımızı hem de Antrenörümüzü tebrik ediyorum" dedi. - GAZİANTEP