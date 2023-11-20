Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı İlk Maçta Galip Geldi

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Takım, Ampute sporunu sevdirmek ve desteklemek amacıyla mücadele ediyor.

Şampiyonlar şampiyonu Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sezonun ilk maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 2-1 mağlup ederek, lige galibiyetle başladı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi (EAFF) kupasını da müzesine götürdükten sonra yeniden lige döndü. Sezonun ilk maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya gelen mavi beyazlı ekip kıyasıya mücadele içinde geçen karşılaşmadan 2-1 galip gelmesini bildi.

Amaç Ampute sporunu sevdirmek

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, herkesin Ampute Sporuna destek vermesi gerektiğini belirterek, "Bizim için sonuç çok önemli değil. Bizim için asıl önemli olan Ampute sporuna değer verilmesi ve bu spora Türkiye'de herkesin destek vermesini istiyoruz. Bunun yanı sıra yeni sporcuların gelişmesi ve yetişmesi için canı gönülden mücadele ediyoruz. Takımımız da başladığımız günden bu yana bizleri mahcup etmedi. Sezonun ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı net bir skorla mağlup ettik. Aldığımız bu galibiyeti Şahinbey Belediye Başkanımız ve Kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na armağan ediyoruz. Teknik heyeti ve sporcularımı kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP