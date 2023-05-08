- Şahinbey Ampute şampiyonluğa koşuyor Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Konya'da Pendik Engelliler Ampute Futbol Takımı'nı 4-1 mağlup ederek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

- Şahinbey Ampute şampiyonluğa koşuyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Konya'da Pendik Engelliler Ampute Futbol Takımı'nı 4-1 mağlup ederek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Konya'da Pendik Engelliler Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında ilk ve ikinci yarıda üstün bir oyun ortaya koyan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı rakibini 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü.

"Ampute sporuna değer veriyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, herkesin Ampute sporuna destek vermesi gerektiğini belirterek, "Bizim için asıl önemli olan Ampute sporuna değer verilmesi ve bu spora Türkiye'de herkesin destek vermesini istiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız ve kulübümüzün Fahri Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ideallerini yerine getirerek sporu tabana yayıyoruz. Bunun yanı sıra yeni sporcuların gelişmesi ve yetişmesi için canı gönülden mücadele ediyoruz. Takımımız da başladığımız günden bu yana bizleri mahcup etmedi. Şuanda da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah sezon sonuna şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.