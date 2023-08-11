- Şahinbey Ampute kadrosunu güçlendiriyor

GAZİANTEP - Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Ganalı forvet Hamza Mohammed'i renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon şampiyon şampiyon olan ve yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol Takımı, geride kalan sezonda Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nün formasını giyen forvet oyuncusu Hamza Mohammed'e imza attırdı.

Güzel: "Ekibime güveniyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin yeni sezonda da şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak, Ganalı forvet Hamza Mohammed'i kadromuza kattık. Geçtiğimiz hafta da kaleci Mert Yıldız ve orta saha oyuncusu İbrahim Halil Esen ile sözleşme yenilemiştik. Şampiyon kadromuzu koruduğumuz gibi eksiklerimizi gidermek için de takviyeler yapıyoruz. Yeni sezonda da hedefimiz şampiyonluk. Bu anlamda teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum" dedi.

Mohammed: "Şahinbey'i şampiyonluğa taşımak istiyorum"

Yeni sezonda Şahinbey Ampute Futbol Takımı formasını terletecek olan Hamza Mohammed, "Şampiyon bir takıma geldim ve çok mutluyum. Yeni sezonda da takımımızı şampiyonluğa taşımak için takım arkadaşlarımız ile birlikte çok çalışacağız. Beni bu takıma kazandıran Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e ve teknik ekibimize teşekkür ederim" diye konuştu.