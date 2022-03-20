Şahinbey Ampute ikinci yarıya farklı başladı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Ampute Ligi'nin ikinci yarısında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Engelli Ampute Kulübü Takımını 5-0 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin ilk yarısında 4-0 mağlup ettiği Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Engelli Ampute Kulübü'nü deplasmanda 5-0 mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Mavi Beyazlı ekip karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda bulduğu 3 golle güçlü rakibini deplasmanda 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmesini bildi.

"Takımımızı tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Öncelikle ikinci yarının Ampute Süper Lig'in tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak ligin ilk yarısından daha iyi oyun ve skorlar elde ederek sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Ligin ikinci yarısına Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Engelli Ampute Kulübü ile oynadığımız maç ile başladık. Deplasmanda oynadığımız karşılaşmayı 5-0 gibi net bir skorla kazandık. Her iki takımı da sahada da ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyor oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Aldığımız bu galibiyeti de Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na armağan ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor