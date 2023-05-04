Şahinbey Ampute Futbol Takımı avantajlı döndü

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ikinci yarının ikinci maçında güçlü rakibi Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Futbol Takımı ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ikinci yarının ikinci maçında güçlü rakibi Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Futbol Takımı ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Konya'da oynanan Ampute Futbol 2022-2023 sezonu Süper Lig 2. devre maçlarında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden biri olan Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Futbol Takımı ile karşılaştı. Kıyasıya geçen maçta gol sesi çıkmazken, mavi-beyazlı takım şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, "Ligde şampiyon olmak için iyi bir kadro kurduk ve bu yönde ilerliyoruz. Ligde de fahri başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleriyle önemli başarılara imza attık. Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Futbol Takımı ile oynadığımız karşılaşmada şampiyonluk yolunda önemli maçlarımızdan bir tanesiydi. Mutlak galibiyetle çıktığımız maçtan beraberlikle ayrıldık. Ancak şampiyonluk yolunda rakibimiz olan Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Futbol Takımı'ndan puan alarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde ettik bu avantajı lig sonuna kadar elimizde tutarak, şampiyon olmak istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP