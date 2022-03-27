Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı: 2-1

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, sezonun ilk yarısında kendi evinde 4-0 mağlup ettiği Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı deplasmanda Abdurraouf Ouchenne'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısında da çıkışını sürdürdü.

"Centilmence bir maç oldu"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, her iki takımın oyuncularını da tebrik ederek, "Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü olarak ligin centilmence, fair-play içerisinde geçmesini istiyoruz. Ligin ikinci yarısında ikinci maçımızı oynadık. İkisinden de galibiyetle ayrıldık. Fair-play içerisinde güzel bir karşılaşma oldu. Bundan dolayı hem karşı takımın sporcularının, teknik heyetini hem kendi sporcularımızı, teknik heyetimizi kutluyor tebrik ediyorum. Takımımız daha güzel yerlere gelecek. Şahinbey'i herkes seyretmeye devam etsin" dedi. - GAZİANTEP