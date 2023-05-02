Şahinbey Ampute'den net skor 3-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Ampute Süper Lig'i ikinci yarı ilk maçında Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Konya'da oynanacak olan Ampute Futbol 2022 / 2023 sezonu Süper Lig 2.devre maçları başladı. İkinci Devrenin ilk karşılaşmasında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Mavi-Beyazlı ekip ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında da iki gol bularak güçlü rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık

Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, "Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleriyle Şahinbey Belediyespor olarak ligde çok iyi sonuçlar alıyoruz. Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü gibi güçlü bir rakip ile karşı karşıya geldik. Konya'da oynanan karşılaşmada güçlü rakibimizi 3-0 mağlup ettik. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış olduk. Alınan galibiyetten dolayı futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum" dedi - GAZİANTEP