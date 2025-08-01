Sahil Sürat Türkiye Kupası Çanakkale'de Başladı

Sahil Sürat Türkiye Kupası Çanakkale'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası, Çanakkale'de eleme turlarıyla başladı. 20 kulüpten yaklaşık 250 sporcunun katıldığı yarışlar, kadın, erkek ve karma takımlarda çeşitli yaş kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası, Çanakkale'de eleme turlarıyla başladı.

Yeni Kordon Sahili'ndeki yarış, Türkiye genelinden 20 kulüpten yaklaşık 250 sporcunun katıldığı eleme turlarıyla başladı.

Kadın, erkek ve karma takımlar, 19 yaş altı ve büyükler yaş kategorilerinde, tek çifte ve iki çifte sınıflarında düzenlenen yarışlar, sporcuların sahilden koşup, teknelerine binerek 500 metrelik parkurda kürek çekerek, yeniden sahile dönüp bitiş çizgisini geçmesiyle tamamlanacak.

Etkinliğe CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Kürek Federasyonu temsilcileri ile izleyiciler katıldı.

Organizasyonun çeyrek finalleri yarın, yarı final ve final müsabakaları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: AA / Burak Akay - Spor
THY'den yeni karar: Bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak

THY'den yeni karar! O bagajlar artık uçağa alınmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!

Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.