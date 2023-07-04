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Sahaya giren köpek maçı durdurdu

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Tekirdağ Malkara'da düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında oynanan maçta sahaya giren köpek seyircileri güldürdü. Köpek, yeşil zeminden çıkmak istemeyince eğlenceli anlar yaşandı. Müsabaka kısa bir süre durduktan sonra köpek sahadan uzaklaştı.

Sahaya giren köpek maçı durdurdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında oynanan maçta sahaya giren köpek seyircileri güldürdü.

Malkara 14 Kasım Stadyumu'nda Ahievren ile Batkın takımları arasında oynanan maçta aniden futbol sahasına giren köpeğin yeşil zeminden çıkmak istememesi, eğlenceli anlar yaşattı.

Malkara'da düzenlenen köyler arası futbol turnuvası, uzun yıllardır ilçede yaz aylarının vazgeçilmezi durumunda. Genci, yaşlısı, çocuk, kadın her kesimden gelenler tribünlerde yerini alıyor.

Ahievren'in Batkın'ı 2-1 yendiği maç esnasında renkli görüntüler yaşandı. Müsabakanın ilk yarısı oynandığı sırada sahaya giren köpek sebebiyle karşılaşma kısa bir süre durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği uzaklaştırmak kolay olmadı. Köpek daha sonra sahadan kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Spor

Tekirdağ Malkara Futbol Spor Haberler

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