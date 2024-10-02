Üye Girişi
Haberler

Şahap Gürsoy, Binicilik Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

Şahap Gürsoy, Binicilik Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahap Gürsoy, Ahal Teke Binicilik Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında Binicilik Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Hedefleri arasında ekonomik sıkıntı çeken kulüplere destek sağlamak ve tüm binicilik camiası için erişilebilir bir puanlama sistemi oluşturmak yer alıyor.

Şahap Gürsoy, Ahal Teke Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı ile Binicilik Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ahal Teke Binicilik Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya gelen Gürsoy, başkan seçilmesi halinde hedefleri arasında tüm kulüp delegelerinin söz sahibi olacağı katılımcı bir federasyon yapısı oluşturmak olduğunu belirtti. Ekonomik sorun yaşayan kulüplere maddi destek sağlanmasının da projeleri arasında olduğunu söyleyen Gürsoy, milli takım seçmelerinde de mevcut uygulamanın aksine puanlama sistemine geçileceğini ve tüm binicilik camiasının puanlama sistemine kolaylıkla erişebileceğini aktardı. Gürsoy, Türk biniciliğinin özlenen noktaya ulaşması için umut vadeden sporculara malzeme, yurt dışı kamp imkanı ve pasaport kolaylığı sunulmasının öncelikleri arasında olacağını kaydetti.

İyi sporcunun iyi atlarla buluşturulması gerektiğini söyleyen Şahap Gürsoy, kaliteli atlara sahip olan kulüplerle temas halinde olduklarını ve seçilmeleri halinde bu atları başarı vaat eden sporcularla buluşturarak Türk biniciliğini Avrupa'da söz sahibi ülke konumuna taşımayı hedeflerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basın Toplantısı Yerel Haberler Politika Spor

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi? Başakşehir- Rapid Wien maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir- Rapid Wien maçı saat kaçta, şifresiz mi? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı! Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar, diziler ve filmler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });