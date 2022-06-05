Sağlıkçılar voleybol turnuvasında hünerlerini sergiledi - Haberler

Kocaeli'de düzenlenen "Hemşire Işıl Dalgın Voleybol Turnuvası" final maçları ile tamamlandı. Turnuvaya katılan sağlıkçılar hem hünerlerini sergiledi hem de sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Sağlık Çalışanları Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Hemşire Işıl Dalgın Voleybol Turnuvası, İzmit Hasan Gemici spor salonunda yapılan final maçları ile tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu, Kocaeli Üniversitesi takımını yenen bir diğer KOÜ temsilcisi "Sağlıkça" takımı oldu.

Güçlü rakibi ile kıyasıya geçen maç sonucunda rakibini 3-1'lik üstünlük ile geçen Sağlıkça, turnuvanın şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada 3 ve 4'lük maçı ise büyük çekişmeye sahne oldu. Mücadelede gülen taraf "112" takımını yenen "Sağlık Sporder" takımı oldu ve turnuvada 3. olarak bronz madalyanın sahibi olmaya hak kazandı. 112 takımı ise 4'lük kupa ve madalyasını aldı.

Final maçlarına İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, İzmit Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serap Akkaya Efe, Sağlık Çalışanları Spor Kulübü Derneği Başkanı Efraim Yılmaz, Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Adem Yaman, sağlık personelleri ve aileleri katıldı.

Maç sonu dereceye giren takım ve sporculara ödül, kupa ve madalyaları, düzenlenen seremoni ile Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve sağlık yöneticileri tarafından verildi. Seremonideki konuşmasına, turnuvaya ismi verilen hemşire Işıl Dalgın'a Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Pehlevan, turnuvada centilmenlik ve sportmenliğin üst seviyede tutulmasından dolayı memnun olduklarını ve aynı zamanda bu organizasyon ile sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama dikkat çekmeyi amaçladıklarını kaydetti. Pehlevan turnuvayı düzenleyen Sağlık Çalışanları Spor Kulübü Derneğine, katılan tüm takımlara, sporculara, hakemlere, komite üyeleri ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından protokol ve komite heyeti üyeleri tarafından organizasyonda yer alan en iyi oyuncu, takım ve çeşitli kategorilerde dereceye giren bazı sporculara ödülleri takdim edildi. Tören tüm katılımların yer aldığı hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor