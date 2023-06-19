Sağlıkçılar Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Sağlıkçılar Futbol Turnuvası'nın şampiyonu KOÜ Hastanesi takımı oldu. Final maçı büyük heyecana sahne oldu ve penaltı atışları sonucunda KOÜ Hastanesi turnuvanın şampiyonu oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 27 takımın katıldığı Sağlıkçılar Futbol Turnuvası, final maçı ile tamamlandı.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına düzenlenen ve 04.17 adı verilen turnuvanın şampiyonu büyük heyecana sahne olan final maçı sonucunda belirlendi. VM Medikacalpark ile KOÜ Hastanesi takımlarının karşılaştığı final maçı 3-3 beraberlikle tamamlandı. Uzatmalara giden maçta eşitlik bozulmadı ve kazananı penaltı atışları belirledi. Kıyasıya geçen mücadele neticesinde KOÜ Hastanesi turnuvanın şampiyonu olmayı başararak, kupa ve altın madalyanın sahibi oldu. VM Medicalpark takımı ise turnuvada ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 3. Darıca Farabi, 4. ise SEKA takımı oldu.

Final maçlarına İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan da katıldı. Final maçlarının ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen seremoni ile Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Pehlevan, yaraların hep birlikte sarılacağına dikkat çekti. Turnuvada centilmenlik ve sportmenliğin üst seviyede tutulmasından dolayı memnun olduklarını ifade eden Pehlevan, aynı zamanda bu organizasyon ile sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama dikkat çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Pehlevan ayrıca turnuvayı düzenleyen komite üyelerine, katılan tüm takımlara, sporculara, hakemlere ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından protokol ve komite heyeti üyeleri tarafından organizasyonda yer alan en iyi oyuncu, en iyi kaleci, en centilmen oyuncu gibi çeşitli kategorilerde dereceye giren bazı sporculara ödülleri takdim edildi. - KOCAELİ