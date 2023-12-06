Sağlık çalışanlarından LÖSEV ve SMA'lı hastalara umut

- Sağlık çalışanları, bu turnuvayla LÖSEV ve SMA'lı hastalara umut olmaya çalıştı

SAKARYA - Emsal olacak futbol turnuvasına imza atan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları başlattıkları akımla LÖSEV ve SMA Tip 1 hastalarına umut olmaya çalıştılar.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları arasındaki futbol turnuvasının ikincisi tamamlandı. Turnuvanın başında Acil Takımı, örnek bir davranışa imza atarak LÖSEV'e bağış yaparak sertifikasını rakip takıma verip aynı bağışı yapmaları için bir akım başlatmıştı. Yaklaşık 2 buçuk ay süren turnuvada takımlar, LÖSEV'in yanı sıra SMA Tip 1 hastaları için de akım başlattı. Sağlık çalışanlarının kurduğu takımlar arasında yaklaşık 20 bin 500 lira para toplanarak yetkililere teslim edildi. Turnuvanın bitiminde ise takımlara madalya, sertifika ve kupa takdimi yapıldı. Turnuvanın sosyalleşmenin yanı sıra bir hayra vesile olduğunu aktaran Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, "Böyle güzel bir turnuva düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Bu turnuvanın en güzel özelliklerinden birisi ikinci bir hayra vesile olmasıydı. Spor, moral ve motivasyonun yanı sıra kişiler arasında dostluğun, kardeşliğin gelişmesi açısından da önemli bir aktivitedir. Bugünde final maçının gururunu yaşıyoruz. LÖSEV ve SMA Tip 1 hastaları içinde böyle bir hayra vesile olması açısından yapılan bu turnuva ayrıca gurur verici bir tablo gerçekten personellerimiz ellerinden geleni yaptı" dedi.

"LÖSEV ve SMA'lı hastaların bir nebze de olsa yardımına koştular"

Turnuvaya katılan sağlık çalışanlarının bir nebzede olsa LÖSEV ve SMA'lı hastalara umut olmaya çalıştıklarını aktaran SEAH İdari ve Mali İşler Müdürü Mahmut Keküllüoğlu, "Bu turnuvanın gayesi öncelikle sosyal projelere destek vermek ve akabinde de ilgili personellerimizi iş arkadaşlıkları ve motivasyonları açısından yardımcı olmaktı. Özellikle turnuvaya katılan kardeşlerimizin LÖSEV'e ve SMA'lı hastalara yapmış olduğu bağışlar çok önemliydi. Öncelikle arkadaşlarımız arasında bir dayanışma olmasını hedefliyoruz. Çünkü sağlık sistemi yoğun çalışan, insan hayatına yönelik bir sistem dolayısıyla bu çalışanlar arasında bir baskı oluşturuyor ve en azından bu baskıyı bir nebze olsa atabiliyorsak, kendi birimleri ve farklı birimler arasında kaynaşmayı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bunu yaparken de müsabakanın daha kaliteli geçmesi adına turnuvayı oluşturanlar in ince detaya kadar düşündü. Halı sahalarda çok fazla görünmeyen VAR sitemini getirdi, TFF'ye kayıtlı olan hakemler maçları yönetti. İnsanlar, kısa zamanda bir birleriyle kaynaştı, moral ve motivasyonlarını yükseltip ilişkilerini güçlendirdi. En azından bu stresli çalışma ortamından kurtulmuş oldular. Ayrıca bizim için önemli olan LÖSEV ve SMA'lı hastaların bir nebzede olsa yardımına koştular" diye konuştu.