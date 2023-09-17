Safranbolu'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Kadınlar renkli kıyafetler ve süsledikleri bisikletlerle tur attı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine "Bisiklet En İyi Psikologdur", "Bisiklet Güzelleştirir" ve "Bisiklet Medeniyettir" yazılı dövizler astı.

Renkli kıyafet giyen kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle tur attı.

Etkinliğin Safranbolu'daki temsilcisi Zülfiye Eraslan Özcan, yaptığı konuşmada, turun 11'incisini düzenlediklerini söyledi.

Bisikletin daha fazla trafikte olmasını isteyen Özcan, "Motorlu araçların kullanımı azalsın. Dolayısıyla karbon salımı da azalsın." dedi.