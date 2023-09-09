Safranbolu'da Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali Düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Müzekent Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen 7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali, 81 ilden gelen motosikletçilerin katılımıyla gerçekleşti. Festivalde, sporcular kros yarışmasında mücadele etti ve dereceye girenlere ödülleri verildi.