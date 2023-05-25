Safranbolu'da Geleneksel Türk Çocuk Oyunları Yarışması Düzenlendi

Safranbolu Belediyesi tarafından Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nda unutulmaya yüz tutan oyunları çocuklara hatırlatmak, hoşça vakit geçirmelerini ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla 'Geleneksel Türk Çocuk Oyunları Yarışması' düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nda unutulmaya yüz tutan oyunları çocuklara hatırlatmak, hoşça vakit geçirmelerini ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla "Geleneksel Türk Çocuk Oyunları Yarışması" düzenlendi.

Değişik yaş guruplarında düzenlenen halat çekme, sandalye kapma, çuval yarışı, mendil kapmaca, deve-cüce gibi eski oyunların oynandığı etkinlikte çeşitli ödüller verildi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bizim çocukluğumuzda keyifle oynadığımız ancak yeni neslin bilmediği unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk oyunlarını Safranbolu Belediyesi beden eğitimi öğretmenleri tarafından düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirdik" dedi.

Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nu oldukça etkin kullandıklarını ifade eden Başkan Köse, "Bundan sonra da 6-13 yaş gurubundaki çocuklarımıza bu tür oyunları oynatarak hem biraz teknolojiden uzak tutmak, sosyalleşmeyi öğretmek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Görüyoruz ki hem çocuklar hem de aileler çok mutlu" diye konuştu.

Yapılan etkinlikte 100 çocuk hedeflediklerini belirten Köse, "200'ün üzerinde çocuğumuzla bir aradayız. Ben onların böylesine mutlu olduklarını gördükçe, çok daha mutlu oluyorum" şeklinde konuştu. - KARABÜK