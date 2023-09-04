Safranbolu'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Final Maçı Coşkuyla İzlendi

TUNAKAN YILDIRIM

A Milli Kadın Voleybol Takımının Avrupa Şampiyonası final maçı, Safranbolu Belediyesi'nin Misak-ı Milli Meydanı'nda kurduğu dev ekranda büyük coşkuyla izlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından A Milli Kadın Voleybol takımının Avrupa Şampiyonası final maçı için Misak-ı Milli Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Genç yaşlı yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile final maçının heyecanını yaşamak için dün gece meydanı doldurdu. Belediye, maç izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrakları dağıttı, patlamış mısır ikram etti. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de alanı dolduran yüzlerce vatandaşla birlikte A Milli Kadın Voleybol takımının maçını takip etti. Alkış tutan ve sloganlar atan yaklaşık 2 bin kişi milli takımın aldığı her sayıda büyük sevinç yaşadı.

"TÜRK KADINI HER ŞEYİ BAŞARIR"

Başkan Elif Köse maç sürerken, "Biliyorsunuz Sırbistan en güçlü rakipti. Bugüne kadar tüm maçlarını 3-0, 3-1 aldı. Şu anda 1-1. Şansımız çok yüksek. Kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Safranbolu halkını görüyorsunuz. Biz bu heyecanı birlikte paylaşmak için bir ekran kurduk. Hep beraber izliyoruz bu da çok keyifli oluyor. Türk kadını her şeyi başarır" dedi.

Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında A Milli kadın voleybol takımının Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmesi ile birlikte meydan coşku seline büründü. Galibiyet oyun havaları, araç konvoyları ve havai fişek gösterileri ile kutlandı.