Safranbolu'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçı coşkuyla kutlandı

Safranbolu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izlenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Sırbistan'ı mağlup eden takımın galibiyeti oyun havaları, araç konvoyları ve havai fişek gösterileriyle kutlandı.

Safranbolu'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçı, Safranbolu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izlendi.

Genç yaşlı yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile final maçının heyecanını yaşamak için meydanı doldurdu. Safranbolu Belediyesi tarafından maç izlemeye gelen vatandaşlara, Türk bayrakları dağıtıldı ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, alanı dolduran yaklaşık 2 bin kişi ile maçı takip etti.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımının Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmesi ile birlikte meydanda büyük bir coşku yaşandı. Galibiyet oyun havaları, araç konvoyları ve havai fişek gösterileri ile kutlandı.

BAŞKAN KÖSE: "VE YİNE TÜRK KADINI BAŞARDI!"

Maçın ardından vatandaşlara hitap eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları söyledi:

"Sevgili Safranbolu! Sizinle bu heyecanı yaşamak çok büyük mutluluktu benim için ve yine Türk kadını başardı! Türk kadınının gücünü tekrar bütün dünyaya ispatlamış olduk. Teşekkürler Filenin Sultanları!"