Safkanlar piste çıkıyor, yarış sezonu başlıyor

At yarışlarında nisan ayıyla birlikte 9 hipodromda İlkbahar-Yaz sezonunun startı veriliyor. İzmir ve Adana'daki çim yarışlarına ek olarak İstanbul, Ankara ve Bursa'da da safkanlar çim piste çıkıyor.

İstanbul'da İlkbahar - Yaz yarış sezonu bugün başlayacak. Sezonun açılışında, 3 yaşlı İngiliz tayları, çim pistte 1400 metre mesafede, handikaper Orhan Meker adına düzenlenen koşuda (KV-18) ve yine 1400 metre çim pistte, Ergin Talay Koşusu'nda (KV-8) mücadele verecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar - Yaz yarış sezonunda 93 yarış gününde, bölünen koşular hariç olmak üzere 478'i çim ve 292'si sentetik olmak üzere toplamda 770 koşuda safkanlar birincilik için sahaya çıkacak. Bu koşuların 440'ında safkan İngiliz atları, 330'unda safkan Arap atları start alacak.

İstanbul İlkbahar - Yaz yarış sezonunda yarışlar; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak. Yalnızca Eylül'ün ilk haftasında Uluslararası Yarış Festivali nedeniyle cuma yerine cumartesi günü İstanbul yarış günü olacak.

97. Gazi Koşusu 25 Haziran'da

97. kez düzenlenecek at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü 2400 metre çim pistte gerçekleştirilecek. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek diğer önemli koşular ise şöyle:

15 Mayıs: Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları

4 Haziran: Kısrak Koşusu ve (G2) Sait Akson Koşusu

23 Haziran: İstiklal Savaşı Koşusu

23 Temmuz: Niğbolu Koşusu 23 Temmuz Pazar,

30 Temmuz: Çanakkale Zaferi Koşusu 30 Temmuz Pazar

17 Eylül : Veliefendi Koşusu

22 Ekim: Çaldıran Koşusu 22 Ekim Pazar

2 Eylül : Uluslararası F.G./FRBC Anadolu Koşusu

2 Eylül : Uluslararası İstanbul Koşusu

2 Eylül : Uluslararası IFAHR Koşusu

3 Eylül : Uluslararası Trakya Koşusu

3 Eylül : Uluslararası Topkapı Koşusu

3 Eylül : Uluslararası Boğaziçi Koşusu

3 Eylül : Uluslararası Malazgirt Koşusu

Ankara'da yarışlar haftada 3 gün

Ankara'da sezon 13 Nisan Perşembe günü açılıyor. 75. Yıl Hipodromu'nda planlanan 84 yarış gününde bölünen koşular hariç olmak üzere 408'i çim ve 293'ü kum olmak üzere toplamda 701 koşu yapılacak. Bu koşuların 391'inde safkan İngiliz atları, 310'unda ise safkan Arap atları birincilik için piste çıkacak. Ankara'da İlkbahar - Yaz sezonunda yarışlar; Nisan - Ekim - Kasım aylarında Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün, Mayıs - Eylül aylarında ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri haftada 3 gün düzenlenecek. Sezonun açılış gününde 4 yaşlı Arap atlarına mahsus Cevdet Karataş Koşusu (KV-18/DHÖW) çim pistte 1400 metre mesafede gerçekleşecek. Ayrıca yarış programında yer alan Polis Günü Koşusu (KV-7) 4+ yaşlı İngiliz atları arasında kum pistte ve 2000 metre mesafede yapılacak.

Sezonun bazı önemli koşularının tarihleri ise şöyle:

6 Mayıs: TBMM Koşusu

27 Mayıs: Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu

3 Haziran: Mehmet Akif Ersoy Koşusu

23 Eylül: Ankara Koşusu

30 Eylül: Hatay Koşusu

7 Ekim: Kraliçe Elizabeth Koşusu

28 Ekim: Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları - İSTANBUL