Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Safiport Erokspor, konuk ettiği Karşıyaka'yı 97-94 mağlup etti. Mücadelede Erokspor'un oyuncuları önemli katkılar sağladı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis
Safiport Erokspor: Pangos 9, Simmons 11, Cornelie 26, Egehan Arna 23, Love 8, Crawford 6, Erten Gazi, Galloway 11, Thurman, Metehan Akyel 1, Ahmet Düverioğlu 2
Karşıyaka : Young 12, Samet Geyik 21, Manning 8, Alston 6, Moody 18, Sokolowski 9, Serkan Menteşe 2, Gordic 4, Bishop 9, Ege Özçelik, Mert Celep 5
1. Periyot: 20-23
Devre: 46-41
3. Periyot: 70-61
Beş faulle çıkan: 32.19 Ahmet Düverioğlu (Safiport Erokspor
