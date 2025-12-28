Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Safiport Erokspor, konuk ettiği Karşıyaka'yı 97-94 mağlup etti. Mücadelede Erokspor'un oyuncuları önemli katkılar sağladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis

Safiport Erokspor: Pangos 9, Simmons 11, Cornelie 26, Egehan Arna 23, Love 8, Crawford 6, Erten Gazi, Galloway 11, Thurman, Metehan Akyel 1, Ahmet Düverioğlu 2

Karşıyaka : Young 12, Samet Geyik 21, Manning 8, Alston 6, Moody 18, Sokolowski 9, Serkan Menteşe 2, Gordic 4, Bishop 9, Ege Özçelik, Mert Celep 5

1. Periyot: 20-23

Devre: 46-41

3. Periyot: 70-61

Beş faulle çıkan: 32.19 Ahmet Düverioğlu (Safiport Erokspor

Kaynak: AA
