Saffet Akyüz: 'Kulüplerimiz, hedef koyarken oyunculara bağlı değil, bütçesine göre hareket etmeli'

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Türk futbolunda kulüplerin hedef koyarken, futbolculara bağlı değil, bütçesine göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

TPFD Başkanı Saffet Akyüz, güncel konularla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın, son 3 yılda Fenerbahçe ile özel bir mücadeleye girdiğini söyleyen Akyüz, "Bu mücadelenin sonunda kırılma anları oldu. Bu kırılma anlarında Galatasaray, daha iyi değerlendirdi ve şampiyon oldu. Galatasaray taraftarının bundan sonraki süreçte beklentisi var, o da Avrupa ile ilgili. Ligdeki başarı güzel ama Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı finale giden bir Galatasaray oluşturmak gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Kadrosu iyi olan bir Galatasaray, Sane gibi bir oyuncuyu kaldı. Osimhen tekrar gelecek mi? Icardi aynı performansı sergileyecek mi? Bunlara bakacağız. Galatasaray'ın Avrupa'da nasıl bir performans gösterecek, beklentim bu" şeklinde konuştu.

"Kulüplerimiz, hedef koyarken oyunculara bağlı değil, bütçesine göre hareket etmesi gerekiyor"

Türk futbolunda son dönemdeki transferlerin sorulması üzerine Saffet Akyüz, "Ben kendi bütçeme bakarım, 100 TL varsa, 60-70 TL ile bir ticaret yaparım. Beni kırılganlığa sokacak bir davranışı sergilemem. Osimhen neticede bir futbolcu, geçen sene Icardi hiçbir şey yokken çapraz bağlarını kopardı. Bu her oyuncu için olabilir. Kulüplerimiz, hedef koyarken oyunculara bağlı olarak hareket etmemesi gerekiyor. Bütçesine göre hareket etmesi gerekiyor. Taraftarın çok istemesi, Osimhen'in inanılmaz başarısından dolayı Galatasaray, sınırlarını zorluyor. Osimhen, futbol için önemli karakter. Buraya çok daha iyi bir ligden gelip, aynı azmi, mücadeleyi belki daha üstünde göstermesi Galatasaray'ı, şampiyonluk yolundaki kötü günlerinde ayakta tuttu. Ben Osimhen gibi oyuncunun her takımda olmasını istiyorum ama genel olarak oyuncu profili olarak baktığımızda Osimhen'in kırılgan bir tarafı olduğunu da görüyoruz. Osimhen kendi başına değil, takım bütünlüğü içinde çok daha değerli bir oyuncu. O yüzden Sane'nin gelmesiyle Osimhen çok daha etkili şeyler yapabilir. Belki de Türkiye'ye bu yaşta, bu kadar etkileyici oyuncu gelmeyebilir" diye cevap verdi.

" Türkiye'de alınan oyuncular kariyeri inişe geçmiş oyuncular"

Fenerbahçe'nin son dönemdeki performansıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akyüz, "Futbol evrensel bir spor ve evrensel rakipleriniz var. Eğer evrensel bir rakibin varsa evrensel kriterlere göre hareket etmen gerekiyor. Türkiye'de maalesef taraftarımızı kandırıyoruz. Eğer sen transfere mayıs ayına başlıyorsan, şampiyonluğuna göre yapıyorsan Avrupa kulüplerinin gerisinde kalıyorsun. Senin dünyada araştırması için scout ekibin var mı? Bu ekip ne kadar tecrübeli? Bu da yok. Avrupa o yüzden çok daha önde. Türkiye'de transfer, pazarda 6'dan sonra kalanlar vardır, biz Türkiye olarak bu kalanlara talibiz. Alınan oyuncular da hepsi kariyerli, tecrübeli ama kariyeri inişe geçmiş oyuncular. Fenerbahçe'ye de baktığımızda alınan oyuncuların çok değerli kariyerleri var. Büyük çoğunluğu artık maksimumunu tamamlamış oyuncu grubuyla çalıştıkları için Fenerbahçe bence Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Ali Koç'un bu 7 yıllık sürede çok büyük özveriyle, kendi gücünü büyük fedakarlık yaparak kullandığını görüyorum. Zamanını, parasını harcayan bir başkan ama ortaya baktığımızda sonuç yok. Burada Fenerbahçe taraftarının, Ali Koç'un gücü karşısında gerekli reaksiyonu vermediğini düşünüyorum. Galatasaray, bu kadar başarıya rağmen kötü bir şey olduğunda taraftar hemen tepkisini gösteriyor. Belki de oyuncu grubunu bu motive edip, bu tepkileri almamak için kendini daha diri tutuyor. Fenerbahçe'nin önünde böyle bir sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı Jose Mourinho"

Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığının Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho olduğunu aktaran Saffet Akyüz, "Çünkü herkesin örnek aldığı, dünyaya damgasını vurmuş bir antrenör. Dünya değişiyor, futbolcular değişiyor, iletişim değişiyor, futbol değişiyor. Bence Jose Mourinho, bugün haziran ayındayız ve haziran ayında kimse mandalina yemek istemiyor. Jose Mourinho'yu da mevsimi geçmiş bir antrenör olarak görüyorum. Bizim göremediğimiz, tüm dünya medyasının bildiği bir şey var. Jose Mourinho profesyonel, ismini kullanarak son 5 yılını böyle geçirmiş. O gelmeden önce Fenerbahçe'de çok önemli, değerli milli takım oyuncularımız vardı. Hiçbirini alıp, daha üst seviyeye taşıyamadı. Bir antrenör, burada çok önemlidir. İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek milli takımda iyi işler yapıyor ama bundan yararlanamayan bir Jose Mourinho vardı. Mourinho'nun dışarıya verdiği enerji hiç kimseyi mutlu etmiyordur. Bu yıl da Jose Mourinho'nun kalması Fenerbahçe'de kırılganlık yapabilir. Eğer sezona Fenerbahçe kötü başlarsa, kötü biten sezonun ardından Mourinho'nun arkasında duramaz. 99 puan toplayan İsmail Kartal için de aynı risk taşıyordu ama onun böyle ismi olmadığı için İsmail Kartal'ı gönderdiler. Jose Mourinho'yu arkasındaki ismi ve maliyetinden dolayı tutuyorlar. Yoksa Mourinho, 'Ben gidiyorum' dese Fenerbahçe yönetimi gönderirdi. Bu maliyetten dolayı gönderemiyor. Bana göre Fenerbahçe ve Mourinho, 1 yıllık staj dönemini tamamladı. Ben sürdürülebilirlikten yanayım. Hocasına destek olması gerektiğine inanıyorum, eğer inanıyorlarsa" açıklamasında bulundu.

"Gönül isterdi ki tüm oyuncularımıza böyle güzelliklerle veda edelim"

Son olarak Galatasaray'dan ayrılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın vedasıyla ilgili Akyüz, "Hepimiz futbol oynadık. Futbolu bıraktığımı, ben bile bilmiyorum. Galatasaray'ın Hasan Şaş, Ümit Davala gibi bir sürü oyuncusu bıraktı. Gönül isterdi ki bizler bu yabancı hayranlığını bırakıp, tüm oyuncularımıza veda ederken, böyle güzelliklerle veda edelim. Muslera, kariyer olarak, bize yansıtılan duruş olarak harika bir oyuncuydu, harika işler yaptı. Belki Türkiye'ye gelen en başarılı yabancı oyuncu. Bizler yabancı oyuncuların asla Türk oyuncular gibi fedakarlık yapmayacağını biliyoruz. Sevgi, saygı anlamında biz de Muslera'ya karşı özel saygı gösteriyoruz ama bunu tüm oyuncularımıza yansıtmamız gerekiyor. Bakın bugün 3. Lig'de kendi oyuncumuza 25 yaş sınırı koyuyoruz. Muslera'ya da kalsa '1 yıl oyna' diyoruz. Dzeko'ya 40 yaşında 'Helal olsun' diyoruz. Bu tezatlıkların da futbolun içinde olmaması gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL