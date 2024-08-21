- Saffet Akyüz: "Fesih hakkı kullanan oyunculara cephe oluşturuluyor"

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz:

"Mutlaka UEFA nezdinde bir karşılığı olacaktır"

İSTANBUL - Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, 2. Lig Kulüpler Birliği'nin sigorta fesih hakkını kullanan futbolcuları transfer etmeme kararıyla ilgili, "Oyuncu sigortasını kulüpler yatırmak istemiyorlar. Bunun sonucunda da oyuncu fesih hakkını kullanıyor. Fesih hakkı kullanan oyunculara karşı bir cephe oluşturuluyor" dedi.

2. Lig Kulüpler Birliği'nin sigorta fesih hakkı kullanan oyuncuları transfer etmeme kararı üzerine Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz açıklamalarda bulundu. Sigortanın oyuncular için en doğal hak olduğunu savunan ve alınan bu kararın UEFA nezdinde bir karşılığı olacağını belirten Akyüz, "Kulüpler, oyuncuların en doğal hakkı olan sigorta hakkını yatırmadığı zaman oyuncuların fesih hakkı var. Oyunculardan bir tanesi fesih hakkını kullanmış ve kulüpten ayrılmış. Kulüpler bu hakkı kullanan oyuncuları transfer etmeyeceğiyle ilgili karar almış. Burada kararın arkasında kim durmuyor, kim hata yapıyor diye baktığımızda Kulüpler Birliği etik kurallar çerçevesinde bunu yaptığını açıklamış ama Türkiye'de hangi kulüp etik davranıyor? UEFA'da 250 dosyanın 180 tanesini Türkiye takımları oluşturuyor. Transferde oyuncuları kendi seçmeyip menajere teslim eden kulüpler, prim ödemelerini ana taksit diye imza attıran kulüpler, futbolcusunu döven kulüpler, futboldan hiç anlamayan, hiçbir eğitim sertifikasyonundan geçmeyen yönetici ve başkanların oluşturduğu bir ligden bahsediyoruz. Bence burada hatayı yapan kulüpler. Geçmişe baktığımızda parası olan, acelesi olan ve suistimal eden başkanlar var. Bunlar da diğer kulüplerin dengesini bozuyor. Bu kadar aleni bir şekilde sigorta hakkını alamamış bir oyuncuyla ilgili böyle bir karar alınmış olması çok üzücü. Bunun mutlaka UEFA nezdinde bir karşılığı olacaktır" sözlerini kaydetti.

"Fesih hakkı kullanan oyunculara cephe oluşturuluyor"

2. Lig Kulüpler Birliği'nin aldığı kararın yanlış olduğunu ve fesih hakkı kullanan oyunculara karşı da cephe oluşturulduğunu söyleyen Saffet Akyüz, "Yeni federasyonla görüşme ihtiyacımız var. Çünkü biz, kulüplerin Avrupa standartlarında sözleşme yapmasını istiyoruz. Yabancı oyunculara sunulan hakların yerli oyunculara da sunulmasını istiyoruz. Bu da Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ile sağlanıyor. Oyuncunun sözleşmesinde bir madde varsa oyuncu bunun gerekliliklerini yerine getirmek zorunda. Ama kulüp de yerine getirmek zorunda. Oyuncu sigortasını kulüpler yatırmak istemiyorlar. Bunun sonucunda da oyuncu fesih hakkını kullanıyor. Fesih hakkı kullanan oyunculara karşı bir cephe oluşturuluyor. Bu doğru bir şey değil çünkü oyuncu var olan tüm özellikleriyle başarılı olabilmek için sahada mücadele veriyor. Bizim kulüplere tavsiyemiz öncelikle doğru yöneticiler, doğru antrenörler ve doğru bütçeyle çalışmanız gerekiyor. Sizler verdiğiniz sözlerin arkasında durursanız oyuncular da duracaktır" diye konuştu.