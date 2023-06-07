Başkent Bakü'de düzenlenecek olan Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'nda Türkiye milli takımı mücadele edecek. Yarışmada Nuh Bolat, Orçun Ünalan, Mesut Bülbül, Ecem Çalağan, Gizem Akgöz ve Oğuz Akgül yer alacak.

Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması, Azerbaycan'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'deki organizasyon 9-10 Haziran tarihlerinde başkent Bakü'de düzenlenecek.

Organizasyonda milli takım adına gülle atmada Nuh Bolat, 100 ve 200 metrede Orçun Ünalan, 3 adım-uzun atlamada Mesut Bülbül, uzun atlamada Ecem Çalağan, 3 adım-uzun atlama Gizem Akgöz ve 200 ve 400 metrede Oğuz Akgül mücadele edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar yönetimindeki milli takım kafilesi, yarın Bakü'ye gidecek.