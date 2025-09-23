Sadettin Saran, Fenerbahçe Takımıyla Bir Araya Gelecek

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, bugün tesislerde takımla bir araya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bugün son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapıp ardından özel uçakla Hırvatistan'a hareket edecek.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre başkan Sadettin Saran, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelecek. Oyunculara Dinamo Zagreb maçında başarı dilemek için tesislere gidecek Saran, takımı da Hırvatistan'a uğurlayacak.