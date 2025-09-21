Haberler

Sadettin Saran Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Oldu

Sadettin Saran Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak başkanlığa seçildi. Saran, konuşmasında Ali Koç'un tecrübelerine vurgu yaparak birlik mesajı verdi ve şampiyonluk hedefi belirtti.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, kongre üyelerine yaptığı konuşmada, " Ali Koç, 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için çok önemli. Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik içinde olsun. İnşallah Ali Bey'le olan dostluğumuz daha da güçlenir. İnşallah şampiyonluk kupasını 3 başkan beraber kaldırırız" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak yeni başkan oldu. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun seçim sonuçlarını açıklaması sonrası Saran, kongre üyelerine konuşma yapmak için kürsüye geldi. Saran, "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki, görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Dün de söyledim, şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç, 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için çok önemli. Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik içinde olsun. Bu konuda son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey'le olan dostluğumuz daha da güçlenir. İnşallah şampiyonluk kupasını 3 başkan beraber kaldırırız. Biz bu birliği sağlarsak bundan sonra düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik ve beraberliği sağlayalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Kıl payı farkla kazandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni başkanı
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'dan ilk sözler
Seçimi kaybeden Ali Koç'tan ilk sözler

7 yıllık dönemi sona eren Ali Koç'tan veda sözleri
Ali Koç, oğluyla birlikte stadyum dışında bekleyen taraftarları selamladı

Tarihi seçime damga vuran kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını

Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.