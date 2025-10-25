Sadettin Saran: 'Fenerbahçe'nin Tüm Yapısını Güçlendirmeliyiz'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbol A takımında futbolculardan maksimum verimi almaları gerektiğini belirterek, "İnanın bunu başardığımızda bambaşka Fenerbahçe izleyeceğiz. Savaşan, birlikte oynayan aidiyet duygusunu yeniden kazanan takım. Bizim sorumluluğumuz sadece sahadaki 90 dakikayı değil, Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. Bugün bu nedenle kulübümüzün geleceğini doğrudan etkileyen kararları konuştuk ve sayenizde çok önemli adımlar attık" dedi.

Fenerbahçe'de, kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazlarla ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplanın sonunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teşekkür mesajı için kürsüye geldi. Mali ve idari yapıda sürdürülebirliği sağlamak istediklerine vurgu yapan Başkan Saran, "Gelir-gider yapımızdan, tesis altyapımıza, sportif yapılanmamızdan idari süreçlerimize kadar her konuyu detaylı bir biçimde ele alıyoruz. Her departmanımızla ayrı ayrı bir araya geliyor, süre gelen projeleri değerlendiriyor, hangi alanlarda iyileşme yapmamız gerektiğini somut biçimde tespit ediyoruz. Bu kapsamda hem mali hem idari yapıda sürdürülebilirliği sağlamak, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve karar alma mekanizmamızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu süreçte yoğun biçimde çalışan tüm kulüp profesyonellerine de teşekkür etmek istiyorum. Kulübümüzün en büyük güçlerinden biri de bu insanlardır. Biz bu emeği çok önemsiyoruz. Böylesine büyük bir kulübü yönetmenin ilk şartı fotoğrafı doğru okumak ve her adımı bu çerçevede planlamaktır. Biz de bugün bunu yapıyoruz; güçlü yanlarımızı büyütmek, zayıf noktalarımızı kalıcı çözümlerle dönüştürmek için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluğumuz, Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir"

Sarı-lacivertli kulübün geleceğini doğrudan etkileyen kararların genel kurulda konuşulduğunu belirten Saran, "Seçim sürecinde söylediğim gibi; teknik direktörlükle ilgili kimin adı geçmiş olursa olsun, en iyi hoca o olacaktır. Bugün de aynı noktadayız. Hocamızsa sahip çıkmak bu dönemde hepimizin sorumluluğudur. Taraftarlarımızdan ricam şu, en iyi hoca bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz anlayışını hep birlikte benimseyelim. Çünkü bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Şampiyon olacak takım da bugün sahada gördüğümüz, eleştirdiğimiz oyuncuların ta kendisidir. Bizim görevimiz onların gerçek potansiyelini açığa çıkarmak ve maksimum verimi almaktır. İnanın bunu başardığımızda bambaşka Fenerbahçe izleyeceğiz. Savaşan, birlikte oynayan aidiyet duygusunu yeniden kazanan takım. Çünkü bu forma inananların omzunda çok daha yükseğe taşınacak. Futbol bu kulübün kalbidir ama sadece bir parçasıdır. Bizim sorumluluğumuz sadece sahadaki 90 dakikayı değil, Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. Bugün bu nedenle kulübümüzün geleceğini doğrudan etkileyen kararları konuştuk ve sayenizde çok önemli adımlar attık" diye konuştu.

"Bu dönemeçten galibiyetlerle çıkarak futbol takımımıza yeni bir sayfa açacağız"

Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin üst üste oynayacağı deplasman maçlarına vurgu yaparak, bu kritik virajın önemine değindi. Saran, "Hepimizin aklı önümüzdeki şampiyonluk yolunda. Kritik viraj olarak gördüğümüz Gaziantep ve Beşiktaş maçlarında. İnşallah bu dönemeçten galibiyetlerle çıkarak futbol takımımıza yeni bir sayfa açacağız. Bugün burada alınan kararlar da o başarılarının zeminini güçlendirecektir. Bizler de bu doğrultuda şeffaflıktan taviz vermeden, yalnızca Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimize hepinizin huzurunda söz veriyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL