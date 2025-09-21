Haberler

Sadettin Saran Fenerbahçe'nin Bayramını Kutladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurulda yaptığı açıklamada, Fenerbahçe için birlikte hareket etmenin ve katılımın önemine vurgu yaptı. Saran, genel kurul günü için 'bayram' ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, kulübün olağanüstü seçimli genel kuruluna ilişkin açıklamada bulundu.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurulda basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, şunları kaydetti:

"Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Fenerbahçe için buradayız. Ne Ali Bey (Koç) için ne benim için. Önemli olan katılımın çok olması. Gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da gösterelim. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak. Söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim iyi ki varsınız."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
16 Yaşındaki Hasan Yakub İlçin, Süper Lig'e damga vurdu

16 yaşında Süper Lig'e damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho, ileride görev alacağı takımı resmen açıkladı

İleride görev alacağı takımı resmen açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.