Sadettin Saran Fenerbahçe'nin 38. Başkanı Oldu

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 38'inci başkanı oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirildi. 24 bin 732 üyenin oy kullandığı seçimde Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 38'inci başkanı oldu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı. 204 oy ise geçersiz sayıldı.