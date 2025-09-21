Sadettin Saran Fenerbahçe'nin 38. Başkanı Oldu

Fenerbahçe Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu.

Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1964'te ABD'de dünyaya geldi. 4 erkek kardeşin en büyüğü olan Sadettin Saran, aslen Kırıkkale Keskin'lidir.

Eğitim hayatını Türkiye'de geçiren Saran, 1984-1985 yıllarında Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanlığını yaptı ve 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu bursuyla ABD'de bulunan Kentucky Üniversitesi'nde master yapan Saran, makine mühendisliği üzerine masterın ardından Arkansas'ta bulunan Ensco Environmental Services'te çalışmaya başladı.

1988'de Türkiye'ye dönen Sadettin Saran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev yaptı.

Saran, mevcut şirketlerinin temellerini ise 1989 yılında Saran International'ı kurarak attı. ESPN, Lockheed Martin gibi şirketlerin temsilciliklerini üstlenen Saran, yayıncılık sektörüne adım attı.

Saran Holding; medya, havacılık, internet yayıncılığı, şans oyunları, savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Yöneticilik dönemi

Fenerbahçe'de 2001 yılında gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula Aziz Yıldırım tek aday olarak girerken, Sadettin Saran da ilk kez sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna dahil oldu.

Görevde olduğu süre içinde futbol şube sorumluluğu da yapan Sadettin Saran, 2003 yılında ise istifa ederek yönetim kurulundan ayrıldı.

2004 yılında Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund'un hisselerini alarak kulübe ortak olan Saran, hisseleri 2005 yılında sattı.