Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına Seçildi

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran başkan seçildi. Saran, futbolcularla bir araya gelerek birlik olmanın önemine vurgu yaptı.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Saran, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco ile teknik heyet ve oyuncularla buluşarak, tesis personeliyle tanıştı.

Sadettin Saran, yaptığı konuşmada birlik olmanın önemine vurgu yaparak, "Sizin önünüzde değil, arkanızda olacağım. Çok çalışmamız gerek, disiplin gerek ama en çok sevgi lazım. Sizi mutlu görmek istiyorum ve sizi mutlu etmeye geldim. Fenerbahçe başkanı olmak en büyük hayalimdi. Biz, küçük çocukların Fenerbahçe'yi tekrar sevmesi ve milyonlarca Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için buradayız. Sizler tarihe geçeceksiniz. Lütfen tedirgin olmayın. Değişim insanı tedirgin edebilir. Merak etmeyin, daha iyiye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

