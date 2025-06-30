Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına Aday Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Sadettin Saran, kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Saran, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne vurgu yaparak, futbol takımının her zaman zirvede olması gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Sadettin Saran, yaptığı yazılı açıklamada, sarı-lacivertli kulüpte yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Değerli Fenerbahçeliler, hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa'nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil, tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir." ifadelerine yer verdi.

Olağanüstü kongre için başlatılan imza kampanyasının demokratik bir hak olduğunu vurgulayan Saran, şunları kaydetti:

"Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık. İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur: Fenerbahçe'mizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz. Hiçbir Fenerbahçeli'nin bu konuda en ufak bir tereddüdü olmamasını rica ederim."

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki

Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kriz yaratan cesur sahneler sonrası ilk kez konuştu
Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.