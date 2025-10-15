Sadettin Saran: Fenerbahçe Başkanlığı'nın en zor kısımlarından bir tanesi baskı altında sakin kalabilmek

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Gelir gelmez herkes başkandan neşter bekledi. Kelle alacak, kelle koparacak, asacak, kesecek… Bu konuda çok baskı geldi. Fenerbahçe Başkanlığı'nın en zor kısımlarından bir tanesi baskı altında sakin kalabilmek. Bunu yapmak çok kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik 'Vay be Başkana bak raconu kesti' dedirtebilirdik" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'de başkanın en zor kısmının baskı altında sakin kalmak olduğuna değinen Sadettin Saran, "Benim başkan olarak ilk basın toplantım. Biraz heyecanlıyım. Bugün burada akreditasyon yasağı uygulamadık. İnşallah benim süremde de uygulamayacağız. Hepinize adil ve şeffaf yaklaşacağım. Yalan haberler bize çok zarar veriyor. Bu konuda hassasiyet bekliyorum. Gelir gelmez herkes başkandan neşter bekledi. Kelle alacak, kelle koparacak, asacak, kesecek… Bu konuda çok baskı geldi. Fenerbahçe Başkanlığı'nın en zor kısımlarından bir tanesi baskı altında sakin kalabilmek. Bunu yapmak çok kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik 'Vay be Başkana bak raconu kesti' dedirtebilirdik. Oyuncular geldiğinde Mourinho var, geldikten 5 hafta sonra Mourinho gidiyor. Portekiz'de çok kötü bir sezon öncesi kampı yaşıyorlar. 3 hafta boşluk kalıyor ve Tedesco geliyor. 3 hafta sonra 7 senedir başkanlık yapan Ali Koç gidiyor. Oyuncuların tanımadığı Sadettin Saran geliyor. Biz hep eylül ayında seçimi yapmayalım demiştik. Ölü toprağı demiştim ama Samandıra'ya gidince az bile söylemişim. O süreçte başkan adayı olamaz, aday olursa seçilemez, seçilirse mazbatayı alamaz gibi bir sürü şeyle karşılaşıldı. Seçim döneminde Samandıra'da verilen sözler tutulmamış. Oyuncular boşlukta kalmış. Maaşları ödeyemez diyen insanlar. Geldiğimizden beri 39.8 milyon Euro ödedik. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuncularımız seçimi takip ediyordular. Kayyum atanacağa kadar gitti bu olay. Federasyon toplanıyor mazbata vermeyecekler dediler. Biz bunları yaşadık. Bizim mücadele etmemiz gereken kendi içimizdeki yapı. Yalan yanlış haber yapanlar bize çok zarar veriyorlar. Ben görevim süresince bu insanları ifşa edeceğim, uğraşacağım. Bu atmosferde biz kazandık, ertesi gün Samandıra'ya gittim. Merhaba demeye ve kendimizi tanıştırmaya. Yarınki Zagreb maçından fark yemezsek iyi dedim. Öyle bir psikoloji vardı. Bütün bunlar olmuşken gelir gelmez Tedesco'yu göndersem oyuncularla en ufak bağ kalmamış olacaktı. Çağırdım konuştum. Oyuncularla da konuştum. Tedesco, oyuncuların güvenini kazanmış. Çalışkan bir adam. Hata yaptığında bunu bir daha yapmayacağım diyor. Oyuncular da onu sevip, güvendiği sürece onun arkasında olmaya karar verdim. Bir şans tanınması gerektiğini düşündüm ve arkasında duracağız. Değişiklikleri hep beraber konuşarak yaptık. Bunu da ceza olarak görmemek lazım. Geçici bir süre bu. Duran'ın gerçekten bir sakatlığı var. MR'ı ben kendim gördüm. İnşallah birkaç hafta içerisinde aramızda olacak. Daha iyiye gideceğiz diye düşünüyorum. Psikolog tuttuk. Oyuncuların ihtiyacı olduğunu gördük. Buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak çerçevesinde yapıyoruz. Benim için biliyorum eleştiriler var. Ali bey ile arada konuşuyorum. İnşallah Aziz bey ile de böyle bir diyalogumuz olur. 21 Eylül'den itibaren her şeyi biz imzaladık. Ali bey ile çok az ortak noktamız var. Fenerbahçe sevgisi ve Atatürk. Onun dışındaki her şeyimiz çok çok farklı. Mümkün olduğunca iyi bir diyalogla götürmeye çalışacağım. Ben gittikten sonra kimse 'Sadettinci' demeyecek. Kimse kimsenin adamı değil herkes Fenerbahçe'nin adamı. Önümüzdeki haftaki genel kurulumuz çok önemli. Daha önce bunun net kapsamının çok iyi anlatılmadığını düşünüyorum. Sağduyulu olan her Fenerbahçeli ne kadar önemli olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.

'BİZ AYNI ÇABAYA DEVAM EDECEĞİZ'

1959 öncesi şampiyonluklar 3 Temmuz süreci ile ilgili aynı mücadeleyi sürdüreceklerini aktaran Saran, "Daha önceki yönetim bu konuda çok çaba sarf etti. Biz aynı çabaya devam edeceğiz. Bir önceki yönetimde bu işlerle uğraşanlardan bir kişiyi de danışman olarak atayacağım. Destek olması açısından" sözlerini kullandı.

Başkan Saran sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Maalesef bazı insanlar bizim de hoşumuza gittiğini düşünüyor. 'Biz hiçbir zaman bahaneye sığınmayacağız' dedim. Enkaz yok zaten ama olsa da söyleyecek halimiz yok. Seçimden dolayı ekstra harcama olmuş. Bunu da düzelteceğiz."

'ORADA BİR SORUN GÖRMÜYORUZ'

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi hakkında çıkan iddialar ile ilgili konuşan Saran, "Sözleşme bizde de federasyonda da var. İnceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada biz sorun görmüyoruz" sözlerini sarf etti.

'NE OLURSA OLSUN DEVAM EDECEĞİZ DEMİYORUM'

Tedesco ile her şartta devam edeceğiz diyor musunuz ? şeklinde gelen soruya Sadettin Saran, "'Ne olursa olsun devam edeceğiz' demiyoruz. Başarılı odaklıyız" dedi.

Basketbol takımının başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile sabah görüştüğünü ve sözleşme için görüşeceklerini aktaran Saran, "Saras ile sabah konuştum. Kendisini seviyoruz ve güveniyoruz. Bir takım eksikler ve sakatlıklar var. Ben düzeleceğine inanıyorum. Sözleşme için de görüşeceğiz" sözlerini kullandı.

'İLK GÜN 'BİZ BİR AİLEYİZ' DEDİM'

Aile içinde olan olayları dışarıya aktarmayacaklarını dile getiren Sadettin Saran, "İlk gün oraya gittiğimde 'Biz bir aileyiz' dedim. Bunu da her fırsatta hissettiriyorum. Aile içinde bazı şeyler olur. Kol kırılır yen içinde kalır. Bunun detaylarını paylaşmayacağım. Böyle bir karar aldık. Yarın yine Samandıra'dayım, 2 gün önce oradaydım. Ertan oradaydı. Bağıran, çağıran, hakemi baskı altına almaya çalışan bir başkan değilim. Yeri gelince hakkımızı sonuna kadar koruyacağım. Kavga etmek için kavga edecek biri değilim. Samsunspor maçından önce hakem için şöyledir, böyledir dediler. Ben iyi yöneteceğine inandım. Çok da iyi yönetti. Önce karşındaki kötüdür diye değil de iyidir diye yaklaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Ülker'i ziyareti hakkında da konuşan Başkan Saran, "Kendisine de söyledim. Fenerbahçe'ye en büyük katkı sağlayan insanlar bir tanesidir. Onu o yüzden ziyaret ettim. Kendisinin bana bir sözü var. Onu her fırsatta hatırlatacağım. İnşallah güzel şeyler yapacağız kendisiyle" sözlerini sarf etti.

'3 TEMEL SORUN GÖRDÜM'

Başkan adayı olmadan önce 3 temel sorun gördüğünü belirten Saran, "Benim en büyük hayallerimden bir tanesi olan şampiyon olmayı bir köşeye koyarsak 3 tane temel sorun gördüm. İletişim, karar mekanizması ve futbol aklı. Ben ve ekibim fark yaratacağımızı düşündüğüm için aday olduk" dedi.

Devam eden projeler ve Bankalar Birliği konusundan bahseden Başkan Saran, "O projelerin mümkün olduğu kadarını devam ettireceğiz. Yakın zamanda Bakan Murat Kurum bey ile görüşmemiz var. Çok yakın zamanda hemen Bankalar Birliği'nden çıkarız diye düşünüyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Bankalarla da görüşüyoruz. Biraz biz de aşama kaydettik. Biraz ayak süren 1-2 tane banka var. Onlara da gerekeni söyledik. Şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SPONSORLUK İÇİN PROFESYONEL BİR DESTEK ALIYORUZ'

Sponsorluk çalışmalarına da değinen Saran, "Sponsorluk için profesyonel bir destek alıyoruz. Gelirleri de artıracağız. Bıraktığımız zaman daha iyi bir tablo bırakacağımızdan eminim" ifadelerini dile getirdi.

Devin Özek'e yanlış yapıldığını belirten Saran, "Nasıl Duran'a yanlış yapılıyorsa Devin Özek'e de yanlış yapılıyor"dedi.

'DOĞRU OLANI YAPMAK İSTİYORUM'

1.5 yıl içinde şampiyonluk sözü verdiğinin hatırlatılması üzerine Sadettin Saran, "Şu anda bu takıma böyle bir psikolojide yeni birini getirseydim çok farklı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Popülizm yapmak kolay ama iş ahlakını bozar. Doğru olanı yapmak istiyorum. Tedesco'ya verilen bazı vaatler olmamış. Bu hakkın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkasında duracağız. Tepki gelir diye düşünmüyorum. En büyük güç haklı olmaktır. Popülizm benim eğileceğim, büküleceğim bir şey değil" sözlerini kullandı.

'DAHA FARKLI BİR MERT HAKAN GÖRECEĞİZ'

Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile bir görüşme yaptığını ve daha farklı bir karakter olacağını aktaran Saran, "Mert Hakan ile konuştum. Takım dışında da bir ağabeye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda da oyuncular güveniyor ve seviyor. Kaptan olarak kalmasında bir mahsur görmedim. Pozitif bir etkisi olduğunu gözlemledim. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz. Tamamen ağabeyliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz. Bu arada Çağlar'ı da kaptan yaptık" sözlerini sarf etti.

'KADIKÖY RUHUNU ÇOK ÖNEMSİYORUM'

Şirin gözükmek adına bir şey yapmayacaklarını söyleyen Saran, "Kadıköy ruhunu çok önemsiyorum. Geçen gün devlet tarafından ziyaret edildik. Ben bir söz verdim. 1.5 sene sonra şampiyon yapamazsak olmayacağız, yaparsak kalacağız. Biz şirin gözükmek adına hiçbir şey yapmayacağız. Kafamıza göre kimsenin kombinesini iptal etmeyeceğiz. Kimseyi kayırmayacağız" ifadelerinde bulundu.

İki eski başkana da mektup yazdığını ve genel kurulda istenecek olan yetkilerin daha önce tam anlatılamadığını belirten Sadettin Saran, "Ben iki başkana da mektup yazdım. Bugün, yarın ulaşır. Aziz beyin o zamanki çağrısında kapsam çok net değildi. Biz bunu çok daha net anlatacağız. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum" dedi.

'OCAK TRANSFERİ İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Sadettin Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak transferi için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir futbol aklı oluşturmuştuk. Hoca ile çalışmalara başladık. Ocakta transferler her zaman zordur. Ne kadar zor olduğunu bilirim. Bu sene bir de Dünya Kupası var. Çalışmalara başladık. Sizlerin gördüğü şeyleri bizler de görüyoruz."

'ONLAR İÇİN, FENERBAHÇE İÇİN NE İYİYSE ONU YAPACAĞIZ'

Kadro dışı kalan oyuncuların bir tanesiyle görüştüğünü bir tanesi ile de yarın görüşeceğini aktaran Saran, "Yabancılarla ilgili kesinlikle doğru değil. Samsun ve Samandıra'da yaşanan ne varsa aile içindeki meseleler. Dışarıda konuşmayacağız. Benzer olayların yaşanmaması için gerekeni yaptık. 2 oyuncudan biriyle görüştüm biriyle de yarın görüşeceğim. Onlarla konuşacağız. Onlar için, Fenerbahçe için ne iyiyse onu yapacağız. Bu oyuncular bu konuda gayet iyi duruyorlar. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların da topluma rol model olma gibi bir durumu var" diyerek sözlerini noktaladı.