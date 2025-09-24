Sadettin Saran'dan Cumhurbaşkanlığı Kupası Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu sonrası çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, " Türkiye'nin basketboldaki en büyük kupası. İnşallah daha çok kupa gelecek" dedi.

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek kupaya uzandı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte parkeye inen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, oyuncuları kutladı. Saran, kupa töreninde de kaptan Melih Mahmutoğlu ile birlikte kupayı kaldırdı.

Saran daha sonra ise duygularını basın mensuplarına paylaştı. Çok güzel bir gün olduğuna dikkat çeken Saran, "Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici. İlk kupa. Türkiye'nin basketboldaki en büyük kupası. İnşallah daha çok kupa gelecek. Başta antrenör, oyuncular, başkanımız Ali Koç ve Sertaç Bey'i tebrik ediyorum. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah daha nice nice galibiyet röportajlarımız olur" diye konuştu.

Kupayı eski yönetici Sertaç Komsuoğlu ile birlikte kaldırmalarının sorulması üzerine Sadettin Saran, "Birlik ve beraberliğin ikinci adımı diyebiliriz. Birlik ve beraberlik olmadan bunun tadı olmaz. Bunlar benim samimi düşüncelerim. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL